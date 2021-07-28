Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.277,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 494,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|493,80
|494,00
|494,00
|494,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.255,00
|3.276,00
|3.256,00
|3.277,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|451,00
|455,00
|451,00
|456,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.181,00
|3.201,00
|3.182,00
|3202,00
|Yarım Ziynet
|1.591,00
|1.601,00
|1.591,00
|1.601,00
|Çeyrek Ziynet
|796,00
|801,00
|796,00
|801,00
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