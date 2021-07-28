Öğretmenliği bırakıp hayvancılığa başladı

SAMSUN'UN Bafra ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki anaokulu öğretmeni Merve Akbulut, özel bir okulda sürdürdüğü mesleğini bırakıp babasının hayalini gerçekleştirerek hayvancılığa başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programından mezun olan Akbulut, daha sonra özel bir eğitim kurumunda 2 yıl anaokulu öğretmenliği yaptı. Geçen yıl yeni tip koronavirüse yakalanan Akbulut, kırsal Koşu Mahallesi'nde babasından kalan çiftlikte hayvancılık işine yöneldi. Akbulut, "İnternetten araştırdım. Annem en büyük destekçimdi bu süreçte. Annemle baktık, büyüttük. Anlaşma yaptığım restorana et tedarik ediyorum. Açık besiciliğe geçmek istiyorum. Hatta kendi yemimi kendim üretmek istiyorum. Aslında köydeki yaşam çok daha güzel. Kesinlikle hayallerimizi ertelememeliyiz" dedi.

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