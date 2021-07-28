Taze incir ihracatında hedef 75 milyon dolar

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı ve Sarılop çeşidi taze incirin ihracat yolculuğu başlıyor. Sarılop taze incirin dünyanın dört bir tarafına ihracatına 28 Temmuz'da başlanırken, Bursa Siyahında ise ilk parti ürün 30 Temmuz'da dünya mutfaklarına gönderilecek.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Bursa Siyahı taze inciri ihracatından 2020 yılında Türkiye'ye 48 milyon 881 bin dolar, Sarılop taze incir ihracatından ise 11 milyon 123 bin dolar kazandırıldığını kaydetti. Siyah incirin sağlık açısından önemli faydaları olduğunu, bu nedenle dünya genelinde büyük bir popülaritesi bulunduğunu ifade eden Uçak, yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç yerine kullanıldığını söyledi.

EN ÇOK ALMANLAR ALDI

2020 yılında 42 ülkeye 60 milyon doların üzerinde taze incir ihraç ettiklerini anlatan Uçak, rekoltede yüzde 10 civarında artış beklediklerini, taze incir ihracat hedeflerinin 75 milyon dolar olduğunu vurguladı. Uçak, "Bursa Siyahı alımında Almanya, 17 milyon 160 bin dolarlık tutarla ilk sırada, Avusturya 6 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı" dedi.

AYDIN'DA HASAT BAŞLADI

Dünyanın en büyük incir üretim alanına sahip olan Aydın'da, üreticiler taze olarak tüketilen "sarı lop" türü inciri toplamaya başladı. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Bu sene önceki senelerin ortalaması şeklinde bir verim bekliyoruz" dedi. Üretici Ferdi Aktaş ise "Kilogramı 6-6,5 liradan satılıyor. Fiyatlar geçen yıla göre iyi" diye konuştu.