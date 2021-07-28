Türk ayakkabılarına fuarda yoğun talep

PANDEMİDEN en çok etkilenen sektörlerden olan ayakkabı ve saraciye sektörleri, normalleşme adımlarının atılması sonrasında dünyadaki en prestijli buluşma adresi Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı'na 67 firmayla fiziki olarak katıldı.

Türk ayakkabı sektörünün 2021 yılında pandeminin yaralarını sarmaya başladığını dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı'nın dünya genelindeki toparlanma sürecini hızlandırdığını ifade etti.

AYAKKABI sektörü olarak 2021 yılı için 1 milyar dolar ihracat hedeflediklerini anlatan Zandar, "Fuarda ithalatçılardan yoğun ilgi gördük. Katılan firmalarımızın büyük çoğunluğu ihracat bağlantılarıyla döndü. Fuara katılan 400 firmadan 67'sinin Türk firması olması çok etkili oldu" diye konuştu.