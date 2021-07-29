Bağ-Kur’lulara banka kredisiyle emeklilik fırsatı

TOPLAM 3 milyon 525 bin Bağ-Kur borçlusuna, 12 milyar liraya yakın borcunu yapılandırma, prim gün sayısını doldurana emeklilik fırsatının ardından bir müjdeli haber daha geldi. Ziraat, Halk ve Vakıfbank emekli olabilecek sigortalılara aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli emeklilik kredisi kullandıracak. Sigortalılar yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar kredi kullanabilecek. Kredi taksitleri bağlanacak aylıktan kesilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Vakıflar Bankası arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi iş birliği protokolü dün imzalandı.

İLK ETAPTA 32 BİN KİŞİ

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkânı sunulduğunu söyledi. SGK Başkanı Yılmaz, esnaf, tarımda çalışanlar, taksici, dolmuşçu geniş bir kesime emeklilik imkanı sunan kredi işbirliğine ilişkin şu bilgileri verdi: ● Yeni yapılandırma kapsamında yer alan ve dün imzalanan protokolle kredi kullanarak emekli olabilecek yaklaşık 32 bin sigortalı bulunuyor. ● Kredi işbirliği protokolü kapsamında, birikmiş borcunu ödemesi durumunda Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4B prim borcunu ödemesi durumunda 4A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar yararlanabilecek. Tarımda çalışanlar, taksi, dolmuşta çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da bankaya başvurabilir. Hizmet borçlanmasını ödemesi halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da yararlanabiliyor.

SÜRE 13 GÜNE DÜSTÜ

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, emekli sayısının yüzde 75 artarak 7.2 milyon kişiden 12.6 milyona, emeklilere yapılan ödemelerin GSYİH'ye oranının yüzde 5.6'dan yüzde 6.8'e çıktığını söyledi. Yılmaz, 120 güne varan aylık bağlama süresinin 13 güne düşürüldüğünü kaydetti.

EN AZ 41.14 LIRA PRIM YATIRILACAK

DÜZENLEMEDEN yararlanarak sigortalılık süresini ihya edenler mevcut borcun sadece üçte birini ödeyecek. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor. Birinci taksiti 31 Ekim'e kadar ödeyenlerin geçmişte durdurulan hizmet süreleri canlandırılacak, sigortalılık süresine eklenecek. Bu tarihe kadar yapılandırma kanunundan yararlanmayanların 31 Nisan tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek. Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor. Vefat eden Bağ-Kur sigortalılarının yakınları da dul ve yetim aylığı için başvurabiliyor. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu yıl en az 41.14 lira prim yatırılacak.

HAZAL ATEŞ