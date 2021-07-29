BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2022'ye kadar Düzce, Rize ve Artvin İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesince alınan karara göre ise kredi vadelerinin hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirleneceği aktarıldı.
BDDK, selden etkilenen bölgelerde kredi kartı taksitlerini iki katına çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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