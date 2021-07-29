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Haberler Ekonomi BDDK, selden etkilenen bölgelerde kredi kartı taksitlerini iki katına çıkardı

BDDK, selden etkilenen bölgelerde kredi kartı taksitlerini iki katına çıkardı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), selden etkilenen bölgelerde kredi kartı taksitlerinin 1 Ocak 2022'ye kadar iki katına çıkarıldığını bildirdi.

BDDK, selden etkilenen bölgelerde kredi kartı taksitlerini iki katına çıkardı

29.07.2021, 17:09

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2022'ye kadar Düzce, Rize ve Artvin İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesince alınan karara göre ise kredi vadelerinin hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirleneceği aktarıldı.

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