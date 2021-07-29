İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Arel Üniversitesi64 akademik personel alımı yapacak. İlanın başvuru süresi ilanın yayın tarihi olan 28 Temmuz 2021'den itibaren 15 gün olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.