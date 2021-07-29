Maden ihracatımız yüzde 52 yükseldi

EGE Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "2021 yılı Ocak- Haziran döneminde toplam maden ihracatımız bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artışla 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Doğaltaş için bu yıl 2 milyar dolarlık dış satım hedefine doğru ilerliyoruz" dedi.

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