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Haberler Ekonomi Maden ihracatımız yüzde 52 yükseldi

Maden ihracatımız yüzde 52 yükseldi

Maden ihracatımız yüzde 52 yükseldi

29.7.2021

EGE Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "2021 yılı Ocak- Haziran döneminde toplam maden ihracatımız bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artışla 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Doğaltaş için bu yıl 2 milyar dolarlık dış satım hedefine doğru ilerliyoruz" dedi.
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