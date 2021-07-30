Kurutmalık işini kurdu siparişlere yetişemiyor

TUNCELİ'NİN Çemişgezek ilçesine yerleşen ve hobi olarak devletten aldığı destekle kurutma tesisi açan Salim Tufan, 23 çeşit meyve kurusunu 2 ülke ve 14 ile gönderiyor. Yaklaşık 23 yıldır İstanbul ve İzmir'de 5 yıldızlı otellerde işletmecilik yapan Tufan, babasının vefatı ile memleketi Çemişgezek'e döndü.

Meyve kurutma işine girmeye karar ve KOSGEB'den destek alan Tufan, bahçesine bir kurutma atölyesi kurdu. İstihdam sağladığı 3 kişi ile çalışan Tufan, 23 çeşit meyve kurusunu 2 ülke ve Türkiye'de 14 ile göndermeye başladı. İlerleyen zamanlarda işlerini daha da büyütmek isteyen Tufan, şu anda gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi.