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Haberler Ekonomi Kurutmalık işini kurdu siparişlere yetişemiyor

Kurutmalık işini kurdu siparişlere yetişemiyor

Kurutmalık işini kurdu siparişlere yetişemiyor

30.7.2021

TUNCELİ'NİN Çemişgezek ilçesine yerleşen ve hobi olarak devletten aldığı destekle kurutma tesisi açan Salim Tufan, 23 çeşit meyve kurusunu 2 ülke ve 14 ile gönderiyor. Yaklaşık 23 yıldır İstanbul ve İzmir'de 5 yıldızlı otellerde işletmecilik yapan Tufan, babasının vefatı ile memleketi Çemişgezek'e döndü.

Meyve kurutma işine girmeye karar ve KOSGEB'den destek alan Tufan, bahçesine bir kurutma atölyesi kurdu. İstihdam sağladığı 3 kişi ile çalışan Tufan, 23 çeşit meyve kurusunu 2 ülke ve Türkiye'de 14 ile göndermeye başladı. İlerleyen zamanlarda işlerini daha da büyütmek isteyen Tufan, şu anda gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

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