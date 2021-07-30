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Haberler Ekonomi Pandemide ev yapımı baklavalara büyük ilgi

Pandemide ev yapımı baklavalara büyük ilgi

KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmesinde yöresel yemekler yapan girişimci Aysel Güven’in, ev yapımı baklavaları da büyük rağbet gördü.

Pandemide ev yapımı baklavalara büyük ilgi

30.7.2021

BİNGÖL'DE devlet desteğiyle kurduğu işletmede yöresel yemekler hazırlayan girişimci Aysel Güven, pandemiye rağmen bayram öncesinde yoğun talep aldığı ev yapımı baklavaları hazırlayarak yoğun mesai harcıyor.

5 yıl önce çevresindekilerin önerisiyle girişimci olmaya karar veren 3 çocuk annesi Aysel Güven, KOSGEB'ten de aldığı destekle yöresel ev yemekleri hazırlayan bir işyeri kurdu. Normal günlerde ev yemekleri hazırlayan Güven, ilk etapta yalnız başına başladığı işe şimdi iki kişiyi istihdam sağlayarak çalışmasını sürdürüyor.

Ramazan bayramına günler kala çok fazla talep olan "Ev yapımı baklava" yapmaya başladı. Baklavalarının sevilmesi üzerine bu işi sürdüren Güven, akşam saatlerine kadar yoğun olarak çalışıp siparişlerini yetiştirmek için emek sarf ediyor.

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