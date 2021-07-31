Bayram tatili turizmciyi rahatlattı

KURBAN Bayramı nedeniyle kıyı şeridinde bulunan turizm merkezlerinin yoğunluk yaşadığına dikkat çeken Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, "Sahil beldeleri son yılların en yüksek doluluk oranlarını yakaladı.

YOĞUNLUK SEVİNCİ

TURİZM sektörü, bu beldelerde şoföründen bakkalına, lokantacısından tuhafiyecisine kadar geniş yelpazede çalışan küçük işletmeler bereketli günler yaşadılar" dedi.

ÇEŞME başta olmak üzere, yanından gelen yerli turistlerimiz, az sayıda yabancı misafirler Çeşme'ye ve Ege'ye aktı. Bu yoğunluk yüzümüzü güldürdü. Çeşme'de 9 günlük bayram tatilinde bazı sorunlar yaşandı ama genel memnuniyeti gölgeleyemedi. Elektrik ve su kesintileri önlenemedi. Diğer sahil ilçelerinde de ufak tefek sıkıntıların yaşandığını duyduk. Yerel yönetimlerin daha hazırlıklı olmaları gerekirdi" diye konuştu.

OTELLER GÜVENLI



YAZ sezonunun daha yeni başladığını da belirten Başkan Tercan, vatandaşları tatillerini otellerde geçirmeye çağırdı.

OTELLERİN hijyen kurallarından taviz vermediğini hatırlatan Bülent Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: "5 yıldızlı otellerimiz neredeyse hastanelerden hijyen ortama sahip. Diğer otellerimiz de hijyen ve maske kurallarından kesinlikle ödün vermiyorlar. Böyle güzel ve dikkatli tesislere sahibiz. Vatandaşlarımızın korona nedeniyle kiralık ev, çadır veya karavanlara rağbet ettiği görülüyor. Oysa oteller daha güvenli, denetimli, dikkatli. Vatandaşlarımız tatillerini gönül rahatlığı ile otellerimizde geçirebilirler."