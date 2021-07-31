Öğrenciye ‘Geleceğin Meslekleri’ rehberi

Milli Eğitim Bakanlığı, dijital dönüşüm ve 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde geleceğin mesleklerine ilişkin bir rehber yayımladı. Rehberde endüstri 4.0, yapay zeka, simülasyon, robotik kodlama, 3d yazıcı ve siber güvenliğin, meslekleri de dönüştüreceği vurgulandı. Geleceğin meslekleri listesinde siber şehir uzmanı ve yapay zekâ iş geliştirme müdüründen dijital terziliğe kadar pek çok ilginç meslek grubu yer aldı. Dijital dönüşümle ortaya çıkacak meslekler şöyle:

VERİLER SENSÖRLERDEN

SİBER ŞEHİR UZMANI: Siber şehirlerin devamlılığını sağlamak için verilerin etkili şekilde şehrin içinden 'geçmesini' sağlamak gerekiyor. Geleceğin şehirlerinde, milyonlarca sensörden alınan veri, elektrik ya da atık toplama sistemi gibi hizmetlerin çalışmasını sağlayacak. Şehirdeki sensörlerden biri bozulursa siber şehir uzmanının sensörü tamir etmesi gerekecek.

SAĞLIK İÇİN MOTİVASYON

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK SEYAHATİ ÜRETİCİSİ: Artırılmış gerçeklik seyahati üreticilerinin işi de yeni nesil eğlence tecrübeleri üretmek olacak. Üreticiler, artırılmış gerçeklik yolculukları için çeşitli tecrübeler yazacak, tasarlayacak ve üretecek.

YAPAY ZEKÂ İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ: Yapay zeka iş geliştirme müdürü, günümüzdeki bir satış görevlisinin yaptığı işin aynısını yapacak fakat bunu yapay zeka hizmetleri için gerçekleştirecek.

SPORA BAĞLILIK REHBERİ:

Fitbit gibi giyilebilir teknolojiler bir nebze yardımcı olsa da sağlığımızı korumak için bu teknolojiler tek başına yeterli olmuyor. Gelecekte spor yapan insanlar aktivite takipçisi teknolojiler giyerken spora bağlılık rehberleri de onların sağlıklı bir yaşam sürmesini ve motive olmasını sağlayacak. YAPAY

ZEKÂ DESTEKLİ SAĞLIK TEKNİSYENİ: Gelecekte insanların doktora gitmesine gerek kalmadan yapay zekâ destekli sağlık teknisyenleri kapıya gelerek yazılımları sayesinde hastalık tespiti yapabilecek.

YOL DENETLEYİCİSİ: Otonom araçlar ve teslimat drone'ları, hava ve kara trafiğinin kontrol sistemini büyük ölçüde değiştirdi. Yol denetleyicisinin işi, kara ve hava trafiğinin etkili ve düzgün şekilde düzenlenmesini sağlamak olacak.

DİJİTAL TERZİ: Dijital cihaz, müşterinin ölçülerini hatasız şekilde alarak iade oranının azaltılmasını amaçlayacak. Dijital terzi, müşterilerin ölçü verilerini kaydederek müşteriye en uygun kıyafetleri satmaya çalışacak.

■ BURAK ERDEM ÇELİK