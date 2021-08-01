Çiftçiye teknolojik koruma kalkanı

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, teknolojideki değişim ve dönüşümün hayatın her alanına nüfuz ettiği gibi tarım sektörünü de etkilediğini belirterek, "Yapay zekâ teknolojilerini de kullanarak yaptığımız uydu haritalama ile çiftçilerimiz üretimlerindeki kalite ve verimliği artırabilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği ile Erken Uyarı Sistemi ve Tarımsal Hava Durumu entegrasyonlarımız da devam etmekte; böylelikle tarımsal üretimde risklerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

DİJİTAL KOOPERATİFÇİLİK

Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye yönelik geliştirdiği dijital çözümler ile ilgili "Tarımda gelişen teknolojilerin kullanımının artırılması, böylece bu topraklardan maksimum verimin sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Son yıllarda büyük hız verdiğimiz dijital dönüşüm çalışmalarımız özellikle Kovid-19 salgını sürecinde ortaklarımıza aksaklık yaşanmadan daha hızlı ve güvenli şekilde hizmet götürmemize imkân sağladı. Bu süreç bize dijital dönüşüm çalışmalarımızın gerekliliğini ortaya koymuş ve bazı projelerimizi de hızlandırmamıza vesile olmuştur" diye konuştu.

KORBİS UYGULAMASIYLA

Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi (KORBİS) hakkında da bilgi veren Poyraz, şunları söyledi: "2020 yılı Nisan ayında devreye aldığımız ve akıllı telefonlara indirilebilen KORBİS uygulaması ile artık ortaklarımızın işlemlerini kooperatiflere gitmeden yapabilmelerine imkân sağlandı. KORBİS ile Tarım Kredi ortakları, borç bilgilerini online olarak görebilmekte; senet, kredi ve sermaye bilgilerini de anlık takip edebilmektedir."

EKİLİ ARAZİLERE UYDU TAKİBİ

ÇİFTÇİNİN kooperatif personeli ya da ziraat mühendisleriyle anlık yazışarak destek alabildiği ve çağrı merkezine ulaşabildiği uygulama ile ürün değerlendirme ve üretim sözleşmeleri bilgilerine, yetiştirilen ürünlere ait çiftçi kayıt sistemi ve hayvan bilgi sistemi verilerine, Tarım Kredi Ortak Kart ile yapılan tüm işlemlere ve bakiye bilgilerine KORBİS ile ulaşabildiğine dikkat çeken Poyraz, "Ayrıca, üretim yapılan araziler de uydudan TARKİP uygulaması entegrasyonumuz ile takip edilebiliyor. Böylece üretimde kalite ve verimlik de artırılıyor" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK