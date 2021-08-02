Aydın’da ilk kuru incir kilosu 200 liradan satıldı

DÜNYANIN en kaliteli incirinin üretildiği Aydın'da sezonun ilk kuru inciri tüccara 200 liradan satıldı. Nazilli'ye bağlı kırsal Gedikaltı Mahallesi'nde Cüneyt Demir, sezonun ilk kuru incirini üretti. Nazilli'de incir işletmesi bulunan ihracatçı Murat Kaplan ve tüccar İlker Sinav, sezonun ilk kuru incirini üretici Demir'den kilosu 200 TL'den aldı. Kaplan, "İlk kuru incir olduğu için bu fiyatı verdik" dedi.

ÜMİT ÖZMEN