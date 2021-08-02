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Haberler Ekonomi İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda duyurdu.

İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

02.08.2021, 08:56

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, Adaylar, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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