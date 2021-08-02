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Haberler Ekonomi Kapadokya Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü, 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

Kapadokya Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

02.08.2021, 09:18

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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