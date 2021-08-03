En fazla artış ses sisteminde

İSTANBUL Ticaret Odası'nca (İTO), kentte Temmuzda fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 18,77 ile ses ve görüntü sistemi olduğu bildirildi. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 93'nün perakende fiyatı artarken, 52 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi.

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