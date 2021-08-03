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Haberler Ekonomi Enerjide 5 ilde yeni istihdam

Enerjide 5 ilde yeni istihdam

Enerjide 5 ilde yeni istihdam

3.8.2021

"YENİLENEBİLİR Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi" kapsamında Türkiye'nin 5 ilinde açılan yenilenebilir enerji laboratuvarlarıyla en az 500 Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesinin iş imkanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor. Projeyi UNDP ve Milli Eğitim Bakanlığı yürütecek.
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