Enerjide 5 ilde yeni istihdam

"YENİLENEBİLİR Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi" kapsamında Türkiye'nin 5 ilinde açılan yenilenebilir enerji laboratuvarlarıyla en az 500 Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesinin iş imkanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor. Projeyi UNDP ve Milli Eğitim Bakanlığı yürütecek.

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