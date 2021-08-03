"Enflasyonun üzerinde bir rakamla çözülecek"

4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim." dedi.

HEPİMİZİN İDEALİDİR

Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki ilk toplantının açılışında konuşan Bakan Bilgin, toplu sözleşmelerin demokratik toplumlarda devlet ile toplum arasındaki bağları güçlendiren kurumsal yapılar olduğunu söyledi. Toplu sözleşmenin, tarafları daha ileri düzeyde dayanışma ve bütünleşmeye götürmesi temennisinde bulunan Bilgin, "Bu bütünleşmenin sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşmayla neticelenmesi hepimizin idealidir." diye konuştu. Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin hayırlı olmasını dileyerek, enflasyonun üzerinde bir noktada meselenin çözüleceğini söyledi.

600 LİRA SEYYANEN ZAM

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu- Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

KÜRESEL SALDIRI ALTINDA

EMPERYALİST yapıların, ekonominin yanı sıra finansal, politik ve askeri müdahalelerle belirli bölgeleri istikrarsızlaştırma çabasında olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti: "İşte Irak ne hale geldi, Suriye ne halde, Libya ne halde, İran'a müdahaleler var. Hedef ülkenin Türkiye olduğu da konuşulan bir konudur. Netice itibarıyla Türkiye küresel saldırı altındadır. Bu saldırıyı yapanlar finansal araçlarının yanında terör örgütlerini kullanmaktadır."

Bakan Bilgin, Türkiye'nin büyük bir ülke ve tüm sorunları çözecek güçte olduğunu belirterek, "Saldırılara rağmen bugün ülkemizin önü Akdeniz'de, Kafkaslarda kesilemiyorsa bu Türkiye'nin gücündendir. Türkiye bugün yaklaşık 800 milyar dolarlık ekonomiye sahiptir. Çok şükür bütün engellemelere rağmen büyümesi devam etmektedir. Ekonomik göstergelere baktığımız zaman güven endeksi yükselmektedir. Bu, Türkiye'nin gücünü ifade ediyor. Bu gücü engellemenin ilk şartı Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, demokratik sistem içerisinde sorunlarını çözen bir ülke görünümünden uzaklaştırmak." diye konuştu.