Güven sorununa ‘güvenCE Etiketi’

İSTANBUL Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, sektördeki güven sorununun çözümüne katkı sağlayacak İKO - güvenCE Etiketi sistemini 1 Ağustos itibarıyla devreye aldıklarını bildirerek, "Son zamanlarda düşük ayar, taklit, kalpazanlık konusunda yoğunlaşan şikayetler nedeniyle tüketicilerle kuyumcular arasında bir güven sorunu başlamıştı. Ek bir güven halkası oluşturup altın ve değerli taşlı takıları kapsayacak genişlikte böyle bir sisteme geçilmesini gerekli gördük." dedi. Atayık, "Eskiden kendiliğinden sağlanan güven unsuru, günümüzde sertifika etiket gibi maddi nesneleri gerekli kılıyor" dedi.

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