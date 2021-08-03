Tireli incircilerin yüksek rekolte beklentisi

Tireli incir üreticileri bu yıl satış çıtasını yükseltti. İklim koşullarında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade eden Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "İncirde, kanlı basur ve kırmızı örümcek hastalığı yok denecek kadar az görülüyor. Bu son derece sevindirici. Rekolte açısından beklentimiz büyük" dedi.

Bölgede, sıcakların etkisiyle ilk olarak ovalarda bulunan 'sarı lop' incirinin yetiştiğini kaydeden İbişoğlu, "Şimdilik, risk faktörleri arasında sadece yağmur var. Hasattan sonra kurutma döneminde de incirler yağmur görmezse üreticinin yüzü güler" dedi.

EN GÜZELİ SARI LOP

Ballı incir diye bilinen 'Sarı lop' türü yaş incir ise tezgahlarda boy göstermeye başladı. Kilosu, ortalama 20 TL'den alıcı bulan yaş incir bu yıl beklenenden yaklaşık 2-3 hafta erken çıktı. İncir üreticisi, önümüzdeki günlerde ürünün bollaşmasıyla birlikte fiyatların önemli oranda düşeceğinin altını çizdi. Bazı üreticiler de özellikle ova bölgesindeki incir ağaçlarında yaşanan meyve dökülmesinin nedeninin araştırılmasını istedi.

■ NADİR UYSAL