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Haberler Ekonomi Üretici ile marketteki fiyat farkı 4 kata çıktı

Üretici ile marketteki fiyat farkı 4 kata çıktı

Üretici ile marketteki fiyat farkı 4 kata çıktı

3.8.2021

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 kata yaklaştığını belirtti. Bayraktar, "Patlıcan 3,6 kat, salatalık 3,2 kat, kabak 3,1 kat, nohut ve maydanoz 3 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Üreticide 1 lira 22 kuruş olan patlıcan markette 4 lira 38 kuruşa, 1 lira 40 kuruş olan salatalık 4 lira 43 kuruşa, 1 lira 41 kuruş olan kabak 4 lira 31 kuruşa, 4 lira 35 kuruş olan nohut 13 lira 7 kuruşa ve 60 kuruş olan maydanoz 1 lira 80 kuruşa satışa sunuluyor. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 259,02 ile patlıcanda görüldü" dedi.
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