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Haberler Ekonomi Yesilçomlu kavununa yoğun sipariş geldi

Yesilçomlu kavununa yoğun sipariş geldi

Yesilçomlu kavununa yoğun sipariş geldi

3.8.2021

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesine bağlıYeşilçomlu mahallesinde yetiştirilen, tadı ve kokusu nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından ilgi gören Yeşilçomlu kavununun hasadına başlandı. Mahallede bazı üreticiler dedelerinden kalma tohumlardan Yeşilçomlu kavunu yetiştiriyor. 10 bin dönüm alanda üretilen kavun, tadı ve kokusuyla benzerlerinden ayrılıyor. Kavunun kilosunun 2,5 ila 3,5 liradan alıcı bulduğunu belirten Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, "Kabuğu ince ve çok tatlı bir kavundur. Coğrafi işaret alınması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.
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