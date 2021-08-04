Memur zammında takvim belli oldu

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. Önceki gün Çalışma Bakanlığında hükümet ve sendikalar arasında ilk görüşme gerçekleştirilirken, 2022 ve 2023 yılları için yapılacak zammın belirleneceği görüşmelere ilişkin süreçteki çalışma takvimi de belli oldu. Buna göre 3 Ağustos'ta büro, bankacılık ve sigortacılık, eğitim, öğretim ve bilim, sağlık ve sosyal hizmetler, 4 Ağustos'ta yerel yönetimler, ulaştırma, kültür ve sanat, 5 Ağustos'ta bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri, basın, yayın ve iletişim, enerji, sanayi ve madencilik, 6 Ağustos'ta tarım ve ormancılık, Diyanet ve vakıf ile 9-10 Ağustos'ta genel görüşmeler yapılacak. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış istemişti.

DİĞER