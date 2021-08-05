2013 model Citroen C5 otomobil icradan satılacak. Aracın Satışı İskenderun Adalet Sarayı Zemin Kat Satış odasında yapılacak olup, ayrıca satış mahalline getirilmeyecektir. Fotoğrafları uyap ve esatis.uyap.gov.tr adresinde yüklüdür.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak araçla ilgili tüm bilgiler yer almaktadır.

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