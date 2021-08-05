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Haberler Ekonomi 2013 model Citroen C5 otomobil icradan satılacak

2013 model Citroen C5 otomobil icradan satılacak

2013 model Citroen C5 otomobil icradan satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda aracın satış fiyatı belirtildi. Detaylı bilgi www.ilan.gov.tr adresinde yer almaktadır. Araç hakkındaki detaylı bilgi www.ilan.gov.tr adresinde yer almaktadır.

2013 model Citroen C5 otomobil icradan satılacak

05.08.2021, 09:00 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021, 09:01

2013 model Citroen C5 otomobil icradan satılacak. Aracın Satışı İskenderun Adalet Sarayı Zemin Kat Satış odasında yapılacak olup, ayrıca satış mahalline getirilmeyecektir. Fotoğrafları uyap ve esatis.uyap.gov.tr adresinde yüklüdür.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak araçla ilgili tüm bilgiler yer almaktadır.

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