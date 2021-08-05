  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Mücevher sektörü ihracatta 4. sırada

Mücevher sektörü ihracatta 4. sırada

Mücevher sektörü ihracatta 4. sırada

5.8.2021

TÜRKİYE'NİN Temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolara, Ocak-Temmuz ihracatı ise yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara yükseldi. Mücevher, bu dönemde ivmelenen ihracatıyla dikkati çeken sektörlerden oldu. Sektörün Temmuz ihracatı, geçen yıla göre yüzde 31,5 artışla 456 milyon 259 bin dolara ulaştı. Böylece temmuzda sektör ihracatı yıllık bazda 109 milyon dolar artarken, mücevher sektörü ihracatını en yüksek oranda artıran 4'üncü sektör olarak öne çıktı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mücevher sektörü ihracatta 4. sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.