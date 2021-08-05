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Haberler Ekonomi Sofralık üzümde ihracat 6 Ağustos'ta başlayacak

Sofralık üzümde ihracat 6 Ağustos'ta başlayacak

Sofralık üzümde ihracat 6 Ağustos'ta başlayacak

5.8.2021

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin de içinde bulunduğu Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan komisyon, sultani üzüm ihracat başlangıcını 6 Ağustos olarak belirledi.

Mevlana tipi sofralık üzümde ise ilk ihracat 12 Ağustos'ta yapılacak. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türk ihracatçılarının geçen yıl sultani üzümde 110,7 milyon dolarlık ihracat yaparak üreticilerin emeklerinin karşılığını almasına katkıda bulunduğunu belirtti. Uçak, bu yıl 125 milyon dolar döviz getirisi hedeflediklerini bildirdi.

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