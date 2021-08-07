Altınyağ’a 92 milyon lira vergi cezası geldi

İZMİR'İN önemli şirketlerinden Altınyağ'a, yaptığı GDO'lu soya yağı satışları için İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından şok bir ceza kesildi. Başkanlık, Altınyağ'ın 2016, 2017 ve 2018'deki GDO'lu soya yağı satışlarında KDV'yi yüzde 8 olarak uyguladığı oysa bunun yüzde 18 oranında uygulanması gerektiğini tespit etti. Bu çerçevede şirkete yüzde 10'luk KDV oranı farklarından kaynaklanan 29.7 milyon liralık KDV vergi farkları ile 41 milyon lira vergi ziyaı cezası kesildi.

PEŞİN ÖDEYEREK KAPATTI

230 bin liralık özel usulsüzlük cezasıyla birlikte şirkete kesilen 34 vergi ceza ihbarnamelerinin toplamı 70.9 milyon lirayı buldu. Bu ceza gecikme zammıyla 92.6 milyon liraya ulaştı. Şirketin imdadına 09 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' yetişti. Şirket, vergi borcunu yeniden yapılandırdı. Önceki gün de 15.1 milyon lira peşin ödem kapsamında ilgili vergi dairesi müdürlüklerine peşin ödeyerek cezayı kapattı.

Altınyağ'ın yönetim kurulu başkanlığını yüzde 16.69'luk paya sahip Mehmed Nureddin Çevik yürütüyor