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Haberler Ekonomi İZDENİZ’de toplu iş sözleşmesi sevinci

İZDENİZ’de toplu iş sözleşmesi sevinci

İZDENİZ’de toplu iş sözleşmesi sevinci

7.8.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile İZDENİZ şirketi personelinin örgütlü olduğu Türkiye Denizciler Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Sözleşmeye göre karada çalışan personele yüzde 28.40, denizde çalışanlara ise yüzde 29 oranında zam yapıldı. Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete, en iyi toplu iş sözleşmesini İzmir'de imzaladıklarını belirterek Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti. Yeni sözleşmeyle karada çalışan personelin aldığı en düşük maaş 5 bin 679 lira, denizde çalışan personelin aldığı en düşük maaş da 6 bin 659 liraya yükseldi.
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