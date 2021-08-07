İzmir Demir Çelik’ten 100 milyon $ yatırım

İzmir'de Folkart Yapı'nın açıkladığı 4 milyar liralık yatırım kararının ardından bir büyük yatırım müjdesi de İzmir Demir Çelik (İDÇ) şirketinden geldi. İskenderun'dan gelip İş Bankası'ndan Aliağa'da üretim yapan İDÇ'yi satın alan tanınmış işadamı Halil Şahin, İDÇ'nin Aliağa'daki tesislerini 100 milyon dolar yatırımla iki kat büyütme kararı aldı. Yeni Asır'a konuşan Şahin, "Türkiye'de şu anki yatırım ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Yatırım ortamı iyi ki, bu yatırımı yapıyoruz" cevabını verdi.

YÜZDE 3.5'TAN YÜZDE 7'YE

İzmir Demir Çelik yeni yatırımla mevcut ham çelik üretimindeki ortalama yüzde 3.5 olan payını yüzde 7'ye yükselterek sektördeki yerini güçlendirmek ve cirosunu artırmak istiyor. Şirketten Borsa İstanbul'a yapılan açıklamada, "Çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1 milyon 400 bin ton/yıl'dan 2 milyon 800 bin ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların tamamlanmış olduğunu ve yatırımın ana ekipmanlarına ilişkin ön sözleşme görüşmelerine başlandığını bildirmiştik. Çelikhane yatırımının ön sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştır. Yatırımın 100 milyon dolar tutarında gerçekleşmesi planlanıyor" bilgisi verildi.

2023'ÜN İLK ÇEYREĞİ TAMAM

Açıklamada, "Sürekli döküm makinesi kurulumu için ana ekipman tedariki konusunda SMS Concast AG firması ile 11 milyon 500 bin Euro olmak üzere, hava ayrıştırma tesisi kurulumu için ana ekipman tedariki konusunda Avic International Hangzhou Company Ltd ve Avic Endüstriyel Gaz Mühendisliği A.Ş. firmaları ile toplam 16 milyon 700 bin USD olmak üzere anlaşma sağlanmıştır. Yatırıma 2 ay içinde başlanması ve 2023 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır" denildi.

'ORTAM İYİ Kİ, YAPIYORUZ'

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan İDÇ Başkanı Halil Şahin, "Yeni bir çelikhane yapıyoruz. Amacımız maliyetleri daha aşağı çekmek. Ayrıca biliyorsunuz bizim fabrikamız eski. Kapasite artırımı yatırımımızın ana nedeni hem kapasitemizi artırmak hem de üretim maliyetlerini aşağıya çekmek. Demir-çelik 1600-1700 derece ısıyla çalışan ağır sanayi. Günün koşullarına göre kendinizi yenilemeniz gerekiyor" dedi. Şahin, "Ekonomiyle ilgili karamsar tablo çizmeye çalışanlar oluyor. Şu an Türkiye'deki yatırım ortamını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise, "Yatırım ortamı iyi ki yapıyoruz" cevabını verdi.

ERHAN GÜLENÇ