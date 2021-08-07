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Haberler Ekonomi Konukevlerinde kalan 163 kadın meslek sahibi

Konukevlerinde kalan 163 kadın meslek sahibi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın konukevlerindeki şiddete uğramış kadınlara meslek edindirme kursları açtıklarını söyledi. Yanık, “Bu kadınlardan 163’ü iş sahibi oldu” dedi

Konukevlerinde kalan 163 kadın meslek sahibi

7.8.2021

Devlet, kadınların çalışma hayatına katılmaları için konukevlerinde kalan kadınlara mesleki eğitimler sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların ekonomik olarak yeterli hale gelmeleri için kurum ve kuruluşlarla işbirliğiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "2021'de konukevinden hizmet alan 669 kadınımız meslek edindirme kurslarından yararlanırken; bu kurslara katılan 163 kadınımızın ise işe kavuşmasını sağladık" dedi. Yanık, Ocak'tan bu yana 669 kadının meslek edindirme kurslarından yararlandığını ve 163'ünün işe girdiğini ifade etti.

ŞİDDETLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Yanık, Bakanlık olarak kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, Kadın Konukevleri ve Sosyal Hizmet merkezlerindeki şiddetle mücadele irtibat noktalarıyla kurumsal hizmetlere aralıksız devam ettiklerini söyledi. Yanık, kadın konukevlerinde sunulan hizmetlerin amacının, şiddeti yaşayan kadınlarda oluşan travmanın olumsuzluklarını azaltmak ve güçlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Kadınların kendilerine yeterli hale gelmelerini ve güvenli bir ortamda yaşamlarını destekleyecek çalışmalar oluşturmayı önemsiyoruz. Halk Eğitim merkezleri işbirliğinde, kadınların ekonomik hayata katılımlarını sağlamak, iş ve meslek edinmeleri ile istihdamlarını desteklemek amacıyla takı tasarımı, el örgüsü bebek yapımı, dekoratif ev aksesuarları, küçük süs eşyaları üretimi, kuaförlük, tekstil, pastacılık gibi alanlarda kurslar açıyoruz" dedi.

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