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Haberler Ekonomi MÜSİAD İzmir'den Kızılay’a kan bağışı

MÜSİAD İzmir'den Kızılay’a kan bağışı

MÜSİAD İzmir'den Kızılay’a kan bağışı

7.8.2021

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığında MÜSİAD İzmir üyeleri, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök'ün ev sahipliğinde son zamanlarda azalan kan bağışına dikkat çekmek amacıyla kampanya düzenledi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi üyeleri, pandemi ve yaz dönemi nedeniyle kan stoklarının kritik seviyeye yaklaştığı dönemde kan bağışına dikkat çekmek ve destek olmak için etkinlik gerçekleştirerek bağışta bulundular.
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