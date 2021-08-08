26. Marble İzmir Fuarı gün sayıyor

DOĞAL taş sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Marble İzmir Fuarı, 25-28 Ağustos'ta Fuarİzmir'de açılacak. Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Marble İzmir Fuarı'nın açılış hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Bu yıl 26. kez kapılarını açacak fuara dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Marble Fuarı yerli ve yabancı ziyaretçileri ile fuar turizmi açısından kent ekonomisine de katkı sağlıyor.