  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi 26. Marble İzmir Fuarı gün sayıyor

26. Marble İzmir Fuarı gün sayıyor

26. Marble İzmir Fuarı gün sayıyor

8.8.2021

DOĞAL taş sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Marble İzmir Fuarı, 25-28 Ağustos'ta Fuarİzmir'de açılacak. Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Marble İzmir Fuarı'nın açılış hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Bu yıl 26. kez kapılarını açacak fuara dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Marble Fuarı yerli ve yabancı ziyaretçileri ile fuar turizmi açısından kent ekonomisine de katkı sağlıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

26. Marble İzmir Fuarı gün sayıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.