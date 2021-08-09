ÜLKEMİZDE 3 yılda 450 bin 985 hurda araç için, "araç kayıttan düşme" ve "bertaraf formu" düzenlendi. Ömrünü tamamlamış araçlar, 81 ildeki 307 ÖTA noktasında sahiplerinden teslim alınabiliyor. Bu araçlar Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nca lisanslandırılmış tesislerde ekonomiye kazandırılıyor.
Üç yılda 450 bin 985 araç hurdaya ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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