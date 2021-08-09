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Haberler Ekonomi Üç yılda 450 bin 985 araç hurdaya ayrıldı

Üç yılda 450 bin 985 araç hurdaya ayrıldı

Üç yılda 450 bin 985 araç hurdaya ayrıldı

9.8.2021

ÜLKEMİZDE 3 yılda 450 bin 985 hurda araç için, "araç kayıttan düşme" ve "bertaraf formu" düzenlendi. Ömrünü tamamlamış araçlar, 81 ildeki 307 ÖTA noktasında sahiplerinden teslim alınabiliyor. Bu araçlar Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nca lisanslandırılmış tesislerde ekonomiye kazandırılıyor.
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