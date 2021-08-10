Dodurga kavunu hasadına başlandı

DENİZLİ Acıpayam'a bağlı Dodurga mahallesinde üretilen sarı rengi, iri yapısı ve tadıyla ünlü 'Dodurga kavunda' hasat başladı. Yol kenarlarındaki tezgahlarda, toptancılar aracılığıyla komşu illerin hallerinden satışa sunulan kavunda hasat Ekim'de bitecek. Bu yıl 50 dönümlük alanda 150 ton kavun hasadı yapmayı hedeflediklerini belirten kavun üreticisi 57 yaşındaki Aydın Salan, 'Dodurga kavununu' tarlada kilogramı 2 liradan toptan satışa sunduklarını söyledi. Salan, aşırı sıcakların rekolte düşüşüne yol açacağını söyledi.
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