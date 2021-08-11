Gönüllü BES fon tutarı 124 milyar liraya ulaştı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde rekora koşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, gönüllü BES sisteminde yer alan katılımcı sayısının 6 milyon 906 bin 880 kişi iken, Otomatik Katılım Sisteminde yer alan çalışan sayısının ise 6 milyon 868 bin 168 kişi olduğunu açıkladı. Kendisine yöneltilen soru önergesine yanıt veren Bakan Elvan'ın açıklamalarına göre 28 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla faizli sistemdeki gönüllü BES fon tutarı 123 milyar 978 milyon lira, otomatik katılım sistemi fon tutarı 4 milyar 719 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı da 18 milyar 554 milyon lira olmak üzere toplam 147 milyar 252 milyon lira olarak gerçekleşti.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER

Faizsiz sistemdeki gönüllü BES fon tutarı ise 26 milyar 12 milyon lira, otomatik katılım sistemi fon tutarı 7 milyar 896 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı da 2 milyar 448 milyon lira olmak üzere 36 milyar 357 milyon lira olarak açıklandı. Sigortacılık alanında önemli düzenlemeler içeren ve geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi'nde de yeni dönem başladı. Yasa kapsamında ebeveynlerin, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabilmesine imkan tanındı.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA