İstanbul, en gelişmiş havalimanı

Listede Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Hamad Uluslararası Havalimanı ilk sırada yer alırken, İstanbul Havalimanı en çok yükseliş gösteren havalimanı oldu. Önceki yıla göre 85 sıra yükselerek 17'nci sırada yer alan İstanbul Havalimanı ayrıca en gelişmiş havalimanı seçildi. İşte dünyanın en iyi 20 havalimanı: 1- Doha Hamad, 2- Tokyo Haneda (En temiz) 3- Singapur Jewel Changi, 4- Seoul İncheon (En iyi güvenlik), 5- Tokyo Narita, 6- Münih, 7- Zürih, 8- Londra Heathrow, 9- Osaka Kansai 10- Hong Kong, 11- Japonya Centrair Nagoya, 12- Amsterdam Schippol, 13- Helsinki Vantaa, 14- Guangzhou, 15- Paris Charles De Gaulle, 16- Frankfurt Havalimanı, 17- İSTANBUL HAVALİMANI (En gelişmiş Havalimanı), 18- Kopenhag Havalimanı, 19- Dubai Havalimanı 20- Madrid Barajas Havalimanı.

TUSAS, BOEİNG 737'LER İÇİN MOTOR KAPAGI ÜRETECEK

BOEİNG ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Boeing'in tek koridorlu uçak ailesi Boeing 737'lerin motor kapağı üretim ve tedariki için sözleşme imzaladı. TUSAŞ'ın bu sözleşme ile 2025 yılından itibaren üretilen tüm Boeing 737 uçakları için aylık motor kapağı üretiminin yarısını karşılaması öngörülüyor. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Boeing firmasına motor kapağı üretimi için heyecanlıyız. Yeni bir yetkinliği daha şirketimize kazandırıyoruz" dedi. Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın ise, Türkiye'nin, küresel havacılık sektörüne büyük katkılar sağlama potansiyeli olduğuna inandıklarını söyledi