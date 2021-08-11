Turkcell, 3 uygulaması ile altın ödülü kazandı

TURKCELL, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen IPRA Golden World Awards'ta, "Dijital Bahar", "Kadın Futbolu Ligi" projeleri ve "İçimdeki Hazine" uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü. Bu sene 30'uncusu düzenlenen etkinlikte Turkcell, mobil uygulama, proje ve sponsorluklarıyla altın ödüllerin sahibi oldu.

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödülleri olan IPRA Golden World Awards'tan üç birincilikle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün eğitimden kültüre, sanattan spora değin hayatın birçok alanında kimseyi geride bırakmayan sosyal sorumluluk projelerimizle toplum için en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz" dedi.