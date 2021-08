Esnafı ve Ahi felsefesini işleyecekler

3 Eylül tarihine kadar müracaatların kabul edileceği yarışma Basın ve Fotoğraf dallarında iki kategoride düzenlenecek. Birincilere 5'er bin, ikincilere 3'er bin, üçüncülere 2'şer bin lira ödül verilecek yarışmada ayrıca jüri uygun gördüğü takdirde Mansiyon ve Jüri Özel Ödülleri de olacak. Kökü çok eskilere dayanan Ahi felsefesini topluma, özellikle genç nesillere tanıtmayı hedeflediklerini kaydeden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Ahilik İlke ve Öğretileri'ni vatandaşlarımıza benimsetmek amacıyla bu yarışmayı düzenlendik. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından tertiplenen yarışma, Ahilik konusunda haberlerin yapılmasını özendirmek, toplumda Ahilik konusuna olan duyarlılığı geliştirmek, Ahilik Felsefesi- Esnaf Sanatkarlar içerikli görsel bir arşiv oluşturmak amacını güdüyor" diye konuştu.

YARISMA JÜRİSİ

Yarışma jürisi, İESOB Başkanvekili Hulusi Demir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz ile Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü'den oluşacak. Jüri, 7 Eylül'de toplanarak dereceye girecek eserleri belirleyecek.

KATILMA KOŞULLARI

Yarışmanın haber kategorisine, İzmir'de faaliyet gösteren gazetelerin, dergilerin, internet haber sitelerinin, radyoların ve televizyonların çalışanları katılabiliyor. Özendirip ödüllendirmek adına, sarı basın kartı olmayan gazetecilerin eserleri de kabul edilecek. Fotoğraf kategorisine ise profesyonel veya amatör, fotoğraf sanatı ile ilgilenen tüm vatandaşlar katılabilecek.

Haber kategorisinde katılacak eserlerin, İzmir ili çapında faaliyet gösteren gazete-dergi-haber sitesi- radyo-televizyonlarda, 19.07.2021 / 01.09.2021 tarihleri arasında yayınlanması gerekiyor. Ancak bu tarihlerden önce Ahi teması ile hazırlanmış ve herhangi bir yarışmada ödül almamış eserler de değerlendirmeye tabii tutulacak. Röportaj eserleri de haber kategorisinde değerlendirilecek. Fotoğraf kategorisinde katılacak eserler için ise herhangi bir yayın şartı bulunmuyor. Yarışma, fotoğrafların üzerinde yazı, tarih, saat veya isim gibi dijital eklemeler olmaması şartı ile renkli veya siyah beyaz fotoğraflara açık olacak. Yarışmacılar dilerlerse her iki kategoriye de katılabilecekler. Her yarışmacı her kategoriye en fazla 3'er eserle başvurabilecek.