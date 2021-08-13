Kuluçkada geliştirip 160 milyon dolara satıyorlar

İzmirli bilgisayar mühendisi gençler Mert Can Kurum ve Zeren Tolga Kaçar, Türk gençliğinin istediğinde neler yapabileceğini dünyaya gösterdi. Şu an 29 yaşındaki Kurum ile 32 yaşındaki Kaçar'ın TÜBİTAK'ın desteğiyle Ege Üniversitesi Teknopark nüvEGE Kuluçka Merkezi'nde küçük bir büro, 2-3 bilgisayar, bir masa ve birkaç sandalye ile kurdukları yazılım şirketi Ruby Games, kısa sürede dünyada indirilme rekorları kıran oyunlar geliştirirken dün dev bir anlaşma gerçekleşti. Dünyada en popüler oyunlar arasında yer alan Angry Birds'ün geliştiricisi Finlandiya merkezli oyun şirketi Rovio, geçen yıl dünyanın en çok indirilen oyunlarından olan Hunter Assassin'in geliştiricisi İzmir merkezli Türk oyun şirketi Ruby Games'in tüm hisselerini satın almak için anlaşmaya vardı.

DÜNYA ONLARI KONUŞTU

Rovio, Ruby Games'in yüzde 20'sine ilk olarak 10 milyon dolar peşin ödeyecek. Finli dev, Ekim 2022'de Ruby Games'in yüzde 50'si için toplamda 80 milyon doları aşmayacak bir ödeme yapacak. Böylece şirketin toplam değeri 160 milyon dolara çıkmış olacak. Rovio, ilerleyen süreçte hisselerinin tamamını alacak. DEÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu Kurum, 2018'de TÜBİTAK desteğiyle 'Ruby Games' isimli yazılım şirketini kurdu. İnternetten tanıştığı kendisi gibi bilgisayar mühendisi olan Kaçar ile kısa sürede 10 farklı oyun geliştiren Kurum'un 'Sling Drift' isimli mobil oyunu, Android ve IOS işletim sistemlerinde yayına başladı.

Mobil araba oyunu, o dönem altı gün içinde dünyanın farklı ülkelerinde 4 milyon kişi tarafından indirilirken, iki arkadaş bir anda tüm dünyanın dikkatini çekti. Yakın zamanda piyasaya sürülen Streamer Life, Temmuz 2021'in sonunda ABD'de en çok indirilen oyunlardan biri oldu. Ruby Games, şu anda geçen yıl dünyanın en çok indirilen oyunlarından olan Hunter Assassin'in devamını geliştiriyor. Oyunun, en geç 2022'nin başında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ekim 2022'deki ödeme, yüzde 60 nakit ve yüzde 40 Rovio hissesi şeklinde olacak. Kalan yüzde 30 hisse de 5 yıl içinde Rovio tarafından alınacak.

BAŞARILARI ETKİLEYİCİ

Rovio Üst Yöneticisi (CEO) Alex Pelletier-Normand, Ruby Games'i satın alarak büyüme stratejilerinde önemli bir adım attıklarını belirterek, "Hızla büyüyen 'hyper-casual' pazarına girerek izleyici tabanımızı zenginleştiriyor ve oyuncularımıza daha çeşitli bir oyun portföyü sunuyoruz. Ruby Games birçok başarılı oyun piyasaya sürdü ve bu oyunların başarı oranları etkileyici. Ruby Games'in yetenekli ve son derece çevik geliştiricileriyle Rovio'nun ailesini genişletmek heyecan verici" dedi.

ÇOCUKLUK HAYALIMIZ GERÇEK OLDU

RUBY Games CEO'su Mert Can Kurum, Angry Birds'ü geliştiren bir şirketin parçası olmanın heyecan verici olduğunu belirterek, "Rovio'ya katılmaktan gurur duyuyoruz. Bu satın alma bizim için yeni bir sayfa açıyor ve Rovio'nun ücretsiz oyunlardaki uzun geçmişi ve uzmanlığı daha yüksek seviyelere ulaşmamıza yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu. Kurum, önceki dönemde yaptığı açıklamada "Bizim yıllardır hayalimiz buydu. Çok gurur verici" derken, Kaçar da çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini dile getirmişti.

ERHAN GÜLENÇ