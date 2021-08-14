MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı: ‘Fırsatı kaçırmayın’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına içeren kanun hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Programa İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı ve Vergi Denetim Kurulu İzmir Sektörel Daire Başkanı Mesut Ardan konuk olarak katılarak, üyeleri bilgilendirdi. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "İş dünyası yapılandırma fırsatlarını kaçırmamalı" dedi.

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