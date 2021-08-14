Otomobilde 50 bin liralık indirim

Binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değiştirildi. Kararla beraber yüzde 80'lik ÖTV diliminden yüzde 50'lik ÖTV dilimine geçen araçların fiyatında 50 bin lira civarında indirim olacak. Örneğin; Toyota Corolla Sedan Hybrid Flame e-CVT'in fiyatı 356 bin 400 TL'den 297 bin liraya, Renault Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301 bin 900 liradan 251 bin 500 liraya düşecek. Sıfır araçlarda ÖTV matrahları, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden düzenlendi. Buna göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya, matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin- 150 bin lira arasına yükseltildi.



MOTOR HACMİNE GÖRE

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin lira aralığından 114 bin-170 bin lira aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu. Motor silindir hacmi 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 328 bin 602 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken, vergiler dahil satış fiyatı 145 bin 400 lira ile 162 bin 840 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 5 bin lira ile 17 bin lira arasında değişen tutarlarda düşeceği tahmin ediliyor. Son dönemde kurda yaşanan artışla alt sınıf sayılan arabalar bile yüzde 80'lik ÖTV dilimine girmişti. ÖTV matrahında yapılan değişiklikle son satış fiyatı 320 bin liraya kadar olan araçlarda yaklaşık yüzde 17'lik indirim olacak. Örneğin Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289 bin 200 liradan 240 bin liraya inecek.



İKİNCİ ELLER YÜZDE 10 DÜŞER

Düzenlemeyle Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317 bin 350 liradan 264 bin 500 liraya gerileyecek. Peugeot 2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı ise 289 bin liradan 240 bin liraya inecek.



Bazı modellerde ÖTV diliminin değişmesi nedeniyle fiyatlarda düşüş yaşanması bekleniyor. Yeni düzenleme, özellikle yüzde 50'lik ÖTV dilimine giren araç sayısını artıracak. Bazı modellerde yüzde 20'leri bulan indirimler yaşanması bekleniyor.



EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, Yeni Asır'a yaptığı değerlendirmede, "Matrah düzenlemesi pazarı canlandıracak bu kesin. Özellikle yerli otomobillerin fiyatlarındaki düşüş ekonomiye olumlu yansıyacaktır. Fiyatların yüksekliği sebebiyle beklemeye geçen geçen tüketicilerin algılaması değişecek. İkinci el özellikle yerli otomobillerin fiyatlarının ciddi oranda gerileyeceği kanaatindeyim" dedi. Sektör yetkilileri, ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 10 geri gelmesini beklediklerini ifade etti.

MERT ALPDÜNDAR