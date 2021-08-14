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Haberler Ekonomi Tıbbi aletler sektöründe en büyük sıkıntı tahsilat

Tıbbi aletler sektöründe en büyük sıkıntı tahsilat

Ege Bahadır Tıbbi Aletler firmasının sahibi Bilal Mahir, “Sektörde pandemi döneminde ciro artışı yaşandı ancak ödeme süreleri de uzadı. Tahsilat konusunun çözülmesini bekliyoruz” dedi

Tıbbi aletler sektöründe en büyük sıkıntı tahsilat

14.8.2021

Ege Bahadır Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret firmasının sahibi Bilal Mahir, "Tıbbi aletler sektöründe pandemi döneminde ciro artışı oldu fakat bununla beraber ödeme süreleri uzadı. Şu an en büyük sıkıntı tahsilat konusunda yaşanıyor" dedi. Pandemi sürecinde sektördeki büyümenin bazı sorunları beraberinde getirdiğine dikkat çeken Mahir, "Para tahsilatı sorununu aşmamız gerekiyor. Vadeler uzatıldığı için para akışı da yeteri kadar hızlı olmuyor maalesef. Konunun çözülmesini, önümüzdeki günlerde bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörde de rahatlama bekliyoruz" şeklinde konuştu.

21 YILDIR FAALİYETTEYİZ
İzmir Bornova merkezli olan ve 21 yıldır tıbbı aletler sektörüne yön veren Ege Bahadır Tıbbi Aletler şirketi, salgın döneminde büyümesini sürdürdü. Sektörün öncü firmalarından Ege Bahadır'ın sahibi Bilal Mahir, "Firmamız Türkiye de üretilen Bahadır marka cerrahi el aletlerinin Ege Bölge bayisi olup satış pazarlama ve satış sonrası servis hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Bölgemizdeki üniversite hastanelerine, eğitim ve araştırma hastanelerine, devlet ve özel hastanelere ve bunların yanı sıra bir çok kuruma ürün tedarik ediyoruz. Yerli ve milli bir şirket olarak bu sağlık kuruluşlarıyla işbirliğimiz sürüyor" dedi.

HEDEFİMİZ 15 MİLYON
2020 yılını 10 milyon liralık ciroyla tamamladıklarını, 2021 yıl sonu ciro hedeflerinin ise 15 milyon lira olduğunu ifade eden Mahir, "Hedeflerimiz doğrultusunda personel alımını artıracağız ve iş hacmimizi geliştireceğiz. Bölgemizdeki hastanelere yönelik hizmet kalitemizi en üst seviyeye yükselteceğiz" diye konuştu.

EKİPTEN ÖTE AİLE OLDUK
Şirketin başarısının sırrının özverili çalışma olduğunu dile getiren Mahir, "Şirketimizde her çalışan arkadaşımız ailemizden biri gibidir. Sektördeki uzun soluklu yolculuğumuzda uyumlu bir ekipten öte aile olduk. Başarımızın önemli sebeplerinden birisi de budur. Şirketimizin her çalışanı büyük özveri ve emekle üretime katkı sağlıyor" dedi.

ŞENOL KANTÜRK

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