Samsun Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr. internet sitesinde yayımlanan ilana göre Samsun Üniversitesi'nin 36 öğretim üyesi alacağı öğrenildi. Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.