‘18 yaş altı BES’ e ilgi arttı

SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, yürürlüğe girmesinin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen 18 yaş altına BES'e ilginin önemli bir oranda arttığını belirterek, "Katılımcı sayısı 30.000'ler, fon büyüklüğü ise 22 milyon TL seviyesine yaklaştı" diye konuştu.

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