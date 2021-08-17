TARSİM'den, yangın ve sel hasarlarındaki son durum değerlendirmesi

TARSİM, Türkiye'de geçen haftalarda meydana gelen yangın ve sel hadiseleri nedeniyle ortaya çıkan hasarların son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

TARSİM'den yapılan açıklamada, zarar gören üretici ve yetiştiricilere "geçmiş olsun" dilekleri iletilerek, sigortalılara ihbarların yapılabileceği iletişim kanalları hatırlatıldı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında meydana gelen yangınlar sebebiyle sigortalı üretici ve yetiştiricilerden alınan ihbar adetlerinin 890'a yükseldiği, en yüksek ihbar adedinin Antalya'dan ve hayvan hayat sigortaları branşından alındığı belirtilen açıklamada, Batı Karadeniz'de etkili olan sel sebebiyle ise de toplam 2 bin 155 hasar ihbarı alındığı, Ordu ilinden 1.659 Bitkisel Ürün Sigortaları ve 3 Hayvan Hayat Sigortaları olmak üzere toplam 1.662 adet ihbar alındığı aktarıldı.

Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadele havadan görüntülendi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin pek çok noktasında meydana gelerek can ve mal kayıplarına yol açan ve aynı zamanda tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkileyen yangın ve Batı Karadeniz'de etkili olan sel hadiseleri sebebiyle tüm ekibimiz çalışmalarını büyük bir hassasiyetle ve titizlikle sürdürmektedir. Söz konusu yangın olaylarının meydana gelmesini takiben Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, İzmir, Karaman, Aydın ve Burdur illerinden 890 adet ihbar alınmıştır. Toplam 698 adet hasar ihbarı yapılan Antalya'daki ihbarların büyük bir kısmını hayvan hayat sigortaları branşı oluşturmaktadır. Bu branşı, sera ve bitkisel ürün sigortaları branşları takip etmektedir.

Şimdiye kadar toplam 10 ilden yangın nedenli ihbar alınmıştır. Alınan hasar ihbarlarını takiben eksper görevlendirmeleri çok hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Hasar tespit çalışmaları mevcut durumda 46 eksper ve ilgili bölge müdürlüklerimizin nezaretinde sahada devam etmektedir. Genel müdürlüğümüzde hasar raporlarının incelenmesi sonrasında dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize hasar ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Mevcut durumda dosyaları tamamlanan üretici ve yetiştiricilerimize 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiş olup 1,6 milyon TL daha ödeme yapılacaktır."

Geçen günlerde Batı Karadeniz'deki illerde etkili olan sel hadisesi sebebiyle Bartın, Kastamonu, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden toplam 2 bin 155 adet hasar ihbarı alındığı, ihbarların tamamına yakınını Bitkisel Ürün Sigortası branşının oluşturduğu kaydedilen açıklamada, hasar tespit çalışmalarında 65 eksperin görev aldığı, genel müdürlükte hasar raporlarının incelenmesi sonrasında dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve yetiştiricilere hasar ödemelerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, hasarları olan üretici ve yetiştiricilerin, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için hasar ihbarında bulunması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasar ihbarları, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde, pek çok kanal aracılığıyla 7/24 gerçekleştirilebilmektedir. Bitkisel ürün, sera sigortaları ve hayvan hayat sigortaları branşları için 0850 250 82 77 numaralı hasar ihbar hattımız, TARSİM Mobil ve kurumsal internet sitemiz www.tarsim.gov.tr'deki poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı üzerinden yapılabilmekle birlikte Bitkisel Ürün ve Sera Sigortası branşları için bu kanallara ek olarak yetkili acenteler aracılığıyla da ihbarda bulunulabilmektedir.

Bir daha böyle olaylarla karşılaşmamak ümidiyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yangın ve sel hadiselerinin meydana geldiği tüm bölgelerdeki halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."