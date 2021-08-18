2. el araçların fiyatları düşmedi

SIFIR otomobillerde ÖTV oranlarının yenilenmesiyle birlikte tüm markalar fiyatlarını aşağı çekerken, bu düşüş ikinci el araçlara yansımadı.

İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Demir, "ÖTV'nin geri çekilmesiyle ikinci el araç piyasasının düşmesi mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığının kararının ardından vatandaşların ikinci el araç fiyatlarında düşüş beklentisi gerçekleşmezken Demir, "Piyasada sıfır araç yok. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar aylarca bekletiliyor. Bu nedenle ÖTV düzenlemesi ikinci el araç fiyatlarını düşürmeyecek" diye konuştu. Demir şunları söyledi: "İkinci el araç satışları da şu anda gayet iyi. Otokent esnafı olarak satışlardan memnunuz. Buraya gelenler zaten kolay kolay boş dönmüyor. Şu anda ikinci el araç almanın tam zamanı." Galerici esnafı da ikinci el piyasasında düşüşün olmayacağını dile getirdi.