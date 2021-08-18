Gediz deltası için Çiğli’de güç birliği

ÇİĞLİ Belediyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Ekolojik Denge Derneği ve Vodafone Business " Yaşasın Gediz Temiz Su Temiz Gıda" projesi için bir araya geldi. Gediz Nehri'nin iki farklı koluna kurulacak sensörler ve uydu takip sistemleriyle elde edilecek anlık veriler, bilimsel çalışmaların yapılmasına ışık tutacak. Proje sayesinde bölgede tarım yapan çiftçilerin, su ve topraktaki değişiklikler konusunda erken uyarı sistemi sayesinde bilgilendirilmesi ve önlem alınması hedefleniyor.

TEMİZ GIDA ÜRETİMİ

BİR yıl sürecek projenin yürütme görevini İzmir Ekolojik Denge Derneği, lojistik desteğini Çiğli Belediyesi, bilimsel analizlerin yapılmasını ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi üstlenecek. Vodafone Business, dijital tarım istasyonlarıyla projeye teknolojik destek verecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, "Projede 2 farklı noktadaki su kirlilik durumunu takip etmek için Vodafone Business olarak bölgeye dijital tarım istasyonları kuruyoruz" açıklamasında bulundu. Dijital Tarım İstasyonları ile birlikte Sasalı ve Kaklıç Bölgelerine tarım istasyonları da kurulacak. İzmir Ekolojik Denge Derneği Başkanı Tolga Çalışkanelli "Gediz'in döküldüğü yerden başlıyoruz ve inanıyoruz ki projemiz Murat Dağı'na kadar uzanacak" dedi.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise "Biz içinde bulunduğumuz şehre, bölgeye, ülkemize ve insanlığa yararlı işler yapmayı ilke edinmiş bir kurumuz. Bu anlayışla hayata geçirilecek her projenin içinde olmaktan, katkı vermekten ve elimizi taşın altına koymaktan her zaman mutluluk duyarız. Çalışmayla Gediz'in temiz gıda üretiminin merkezi haline geleceğini ümit ediyorum" dedi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de 2 milyon yıllık mirası hep birlikte koruyacaklarını söyledi.