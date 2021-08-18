Yeşil enerjide iki dev adım

Yenilenebilir enerji üretimine 2014 yılında Ege Orman Vakfı Güneş Enerji Santrali ile başlayan Bakioğlu Holding, İzmir Çiğli Atatürk OSB'de faaliyet gösteren tüm tesislerinde 1 Haziran 2021'den itibaren I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasını yüzde 100 oranında almaya hak kazandı.

UZAKTAN İZLENİYOR

Yeşil Enerji Sertifikası, International Renewable Energy Certificate Standard (IRECS) tarafından, tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayan şirketlere veriliyor. Karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Bakioğlu Holding'in tükettiği elektriğin yüzde 100 oranında yenilenebilir kaynaklardan geldiğini kanıtlayan kuruluşları; Bak Ambalaj AŞ, Polibak Plastik Film AŞ, Bareks Plastik Film Ekstrüzyon AŞ ve Bak Gravür Teknolojisi AŞ; hak kazandıkları I-REC sıfır karbonlu yeşil elektrik sertifikalılarını enerji tedarikçileri Enerjisa Enerji Üretim AŞ firmasının elinden aldı.

Bakioğlu Holding'in enerji konusundaki diğer önemli yatırımı olan Güneş Enerjisi Santrali (GES), grup kuruluşlarından Bareks Polietilen tarafından Temmuz ayında tamamlanıp devreye alındı. İzbaş İzmir Serbest Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Bareks Polietilen Sanayi ve Ticaret AŞ'nin fabrika çatısında kurulan yeni Güneş Enerjisi Santrali 980 kWp kurulu güce sahip ve son teknoloji MonoPERC PV modülleri ve MLPE (Module- Level Power Electronics) teknolojili dizi inverterleri kullanılarak modül düzeyinde uzaktan izlenebiliyor.

KARBON AYAK İZİ SIFIRA İNDİRİLECEK

DEVREYE giren bu proje ile Bareks Polietilen AŞ yıllık 654 ton CO2 salımını engellemeyi amaçlıyor. Bakioğlu Holding tükettiği elektriğin tamamını yeşil enerji kaynaklarından sağlamaya devam ederek; yürüttüğü yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimlilik projeleri ile; yılda 100 bin ton elektrik tüketiminden kaynaklanan CO2 salımını azaltıp, karbon ayak izini sıfıra indirme hedefine hızla ilerliyor.