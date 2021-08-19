SAMSUNG, Oppo, Xiaomi ve Tecno'dan sonra Çinli Vivo da Türkiye'de telefon üretimine hızlı başladı. İstanbul Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekarelik alanda üretim yapan şirketin yıllık maksimum kapasitesi 5 milyon adet olacak. Vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, "Fabrika yatırımımız ile beyaz ve mavi yaka olmak üzere yerel olarak 2 binden fazla kişiye iş imkanı sağlamayı planlıyoruz. Burada ilk üretilen telefon modelimiz yapay zekalı Y11s oldu. Hedefimiz Türkiye'deki kullanıcıların ilk 5 markasından biri olmak. Şu anda Çin'de birinci, Hindistan ve Endonezya'da üçüncü büyük akıllı telefon üreticisiyiz" diye konuştu.
Çinli Vivo 2 bin kişi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.