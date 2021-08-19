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Haberler Ekonomi Çinli Vivo 2 bin kişi alacak

Çinli Vivo 2 bin kişi alacak

Çinli Vivo 2 bin kişi alacak

19.8.2021

SAMSUNG, Oppo, Xiaomi ve Tecno'dan sonra Çinli Vivo da Türkiye'de telefon üretimine hızlı başladı. İstanbul Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekarelik alanda üretim yapan şirketin yıllık maksimum kapasitesi 5 milyon adet olacak. Vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, "Fabrika yatırımımız ile beyaz ve mavi yaka olmak üzere yerel olarak 2 binden fazla kişiye iş imkanı sağlamayı planlıyoruz. Burada ilk üretilen telefon modelimiz yapay zekalı Y11s oldu. Hedefimiz Türkiye'deki kullanıcıların ilk 5 markasından biri olmak. Şu anda Çin'de birinci, Hindistan ve Endonezya'da üçüncü büyük akıllı telefon üreticisiyiz" diye konuştu.
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